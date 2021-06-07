Володин оценил проект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал проект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в календарь прививок.

«По нему поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что в соответствии с законопроектом «тот, кто хочет вакцинироваться, сможет сделать прививку за счёт средств федерального бюджета, бесплатно».

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.

Российский лидер Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.