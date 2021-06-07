Сербские парламентарии станут наблюдателями на выборах в Госдуму России

Сербские парламентарии примут приглашение участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму в сентябре. Также делегация Сербии примет участие в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, запланированном на 1 июля в Душанбе.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель народной скупщины (парламента. — RT) Сербии Ивица Дачич.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин пригласил сербских парламентариев принять участие в качестве наблюдателей на думских выборах в России в сентябре, а также в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ 1 июля в Таджикистане.

«Вячеслав Викторович Володин пригласил нас принять участие в качестве наблюдателей (на выборах в Госдуму. — RT), и мы, конечно, примем это приглашение», — сказал Дачич.

Он также сообщил, что сербская делегация поедет на заседание совета ПА ОДКБ в Душанбе.

«Я пока не знаю, буду ли я лично принимать участие, но наша делегация точно будет. Либо я её возглавлю, либо руководитель нашей делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ господин (Милован. — RT) Дрецун», — сказал Дачич.

Ранее сообщалось, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина направить наблюдателей ассамблеи на выборы в нижнюю палату российского парламента.