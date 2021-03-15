Глава ПАСЕ одобрил идею Володина направить наблюдателей на выборы в ГД
«Предложил направить делегацию ПАСЕ в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму. Дамс со своей стороны идею поддержал, сказал, что это хорошая идея», — цитирует Володина ТАСС.
Ранее ФАН сообщало, что Володин встретится с главой ПАСЕ 15 марта в нижней палате парламента.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отмечала, что перенос предстоящих в сентябре выборов в Госдуму на более ранний срок технологически невозможен и нецелесообразен.