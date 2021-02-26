Памфилова назвала технологически невозможным перенос выборов в ГД

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что перенос предстоящих в сентябре выборов в Госдуму на более ранний срок технологически невозможен и нецелесообразен.

«Мне кажется, уже пора заканчивать спекуляции на эту тему. Если, я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может», — приводит её слова на встрече с политологами РИА Новости.

Памфилова напомнила, что после указа президента России Владимира Путина ЦИК в течение десяти дней должен определить процесс голосования и принять порядок.

«Куда ближе переносить выборы? Это технологически уже невозможно. Поэтому я считаю, что это нереально, нецелесообразно, да и смысла нет», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации не обсуждается идея изменения сроков кампании по выборам в Госдуму.

URA.RU писало, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что в марте могут распустить Госдуму, чтобы провести выборы летом.