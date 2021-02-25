В Кремле прокомментировали данные о возможности переноса выборов в Госдуму

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимир Жириновского о возможности переноса выборов в Госдуму.
В Кремле прокомментировали данные о возможности переноса выборов в Госдуму
  • РИА Новости

«Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах. Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего не известно, в администрации таких разговоров не ведётся»,— сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, обсуждается ли в администрации президента идея изменения сроков кампании по выборам в Госдуму.

Выборы в нижнюю палату парламента запланированы на 19 сентября.

Ранее URA.RU писало, что Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что в марте могут распустить Госдуму, чтобы провести выборы летом.

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