Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выступил с предложением о введении в России ограничений по весу.

Жириновский считает, что государство вынуждено нести большие расходы из-за граждан с избыточным весом, оплачивая их «лечение и диету».

«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг (ограничение по весу)», — цитирует его РИА Новости.

При этом лидер ЛДПР считает, что для чиновников необходимо установить ограничение по весу в 100 кг.

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