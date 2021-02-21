Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выступил с предложением о введении в России ограничений по весу.
Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу
  • РИА Новости

Жириновский считает, что государство вынуждено нести большие расходы из-за граждан с избыточным весом, оплачивая их «лечение и диету».

«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг (ограничение по весу)», — цитирует его РИА Новости.

При этом лидер ЛДПР считает, что для чиновников необходимо установить ограничение по весу в 100 кг.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как избежать ожирения.

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