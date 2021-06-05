СК завёл дело после столкновения поезда и автомобиля на Кубани
- РИА Новости
«По факту столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля на участке Северо — Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.
В результате происшествия водитель 1971 года рождения и пассажир 1980 года рождения погибли на месте.
Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае.