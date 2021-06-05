СК завёл дело после столкновения поезда и автомобиля на Кубани

Короткая ссылка
Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил и в Московском межрегиональном управлении на транспорте СК России.
СК завёл дело после столкновения поезда и автомобиля на Кубани
  • РИА Новости

«По факту столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля на участке Северо — Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель 1971 года рождения и пассажир 1980 года рождения погибли на месте.

Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить