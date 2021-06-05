СК завёл дело после столкновения поезда и автомобиля на Кубани

Следователи завели уголовное дело после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Анапе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил и в Московском межрегиональном управлении на транспорте СК России.

РИА Новости

«По факту столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля на участке Северо — Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении. В результате происшествия водитель 1971 года рождения и пассажир 1980 года рождения погибли на месте. Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Краснодарском крае.