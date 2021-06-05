Белоусов рассказал о ситуации с безработицей в России

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с участниками Международного молодёжного экономического форума и ПМЭФ Юниор в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал о ситуации с безработицей в России.

«Мы сейчас по снижению безработицы чуть-чуть быстрее, чем планировали. Правда, меня это не очень радует, потому что я вижу, что в некоторых регионах мы упираемся в плато. Мы ещё на 100% не вышли. Но очень многие регионы — они находятся в диапазоне где-то 95—100%», — цитирует ТАСС Белоусова.

Он сообщил, что «есть порядка 20 регионов сейчас, которые уже перевыполнили задачу, уже достигли показателей 2019 года по занятости».

«Есть некоторое количество регионов, я сейчас не буду называть, их порядка десяти, в том числе довольно крупные, где проблемы сохраняются и нужны дополнительные усилия, чтобы всё там раскачать», — добавил первый вице-премьер.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что снижение безработицы в России до докризисного уровня 2019 года (4,6—4,7%) прогнозируется к концу 2021 года.