Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине

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Президент России Владимир Путин открыл памятник императору Александру III во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца в Ленинградской области.
Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине
  • kremlin.ru

По словам Путина, имя Александра III «навсегда вошло в историю России», в том числе благодаря «грандиозному замыслу» о строительстве Транссибирской магистрали.

«Он любил Россию, жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире», — отметил глава государства на церемонии открытия монумента.

Путин подчеркнул важность сохранения исторического, культурного и духовного наследия России и ценностей, которые объединяют народ.

«Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых людей», — добавил он.

Путин также высоко оценил исполнение памятника Александру III и поблагодарил за работу его создателей.

«Супер! Скала! И человек-скала, и по делам по своим, и по характеру. Супер! Здорово! Поздравляю авторов, поздравляю художников», — сказал российский лидер.

В конце марта Путин призвал уделять достаточно внимания сохранению исторических объектов, поскольку в них находятся истоки российской государственности.

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