Путин заявил о необходимости уделять внимание историческим объектам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделять достаточно внимания сохранению исторических объектов.

«Без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание», — приводит ТАСС слова Путина о сохранении Новгородского кремля и других исторических объектов на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Он отметил, что это важное направление, так как в подобных объектах находятся истоки российской государственности.

Никитин сделал доклад о планах работ на исторических объектах, в том числе в Новгородском кремле.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы в 2022 году отреставрируют памятник поэту Сергею Есенину.