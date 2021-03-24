Путин заявил о необходимости уделять внимание историческим объектам

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделять достаточно внимания сохранению исторических объектов.
Путин заявил о необходимости уделять внимание историческим объектам
  • Reuters

«Без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание», — приводит ТАСС слова Путина о сохранении Новгородского кремля и других исторических объектов на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Он отметил, что это важное направление, так как в подобных объектах находятся истоки российской государственности.

Никитин сделал доклад о планах работ на исторических объектах, в том числе в Новгородском кремле.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы в 2022 году отреставрируют памятник поэту Сергею Есенину.

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