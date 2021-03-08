На юго-востоке Москвы отреставрируют памятник Есенину

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На юго-востоке Москвы в 2022 году отреставрируют памятник поэту Сергею Есенину.
На юго-востоке Москвы отреставрируют памятник Есенину
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

Памятник открыт в 1972 году на Есенинском бульваре в Юго-Восточном округе и является объектом культурного наследия регионального значения.

«В ходе работ монументу вернут исторический облик. Данные работы плановые», — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Он также отметил, что в настоящее время эксперты изучают проект реставрации. После его одобрения будет дан старт работам.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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