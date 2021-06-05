В тайге Челябинской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика

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В тайге Челябинской области ведутся поиски пропавшего накануне вечером девятилетнего мальчика, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.
В тайге Челябинской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

По предварительным данным, ребёнок пропал во время спуска с Уральского хребта к базе «Крив» в 60 км от Североуральска. Восхождение на вершину мальчик совершил вместе со своим отцом в составе незарегистрированной туристической группы из 18 человек.

«Во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог», — цитирует представителя МВД Интерфакс.

Впоследствии выяснилось, что ребёнок пропал на обратной дороге.

На месте создан оперативный штаб по координации поисковых мероприятий, в поиске ребёнка задействованы около 80 полицейских, в том числе кинолог с собакой, а также волонтёры и специалисты МЧС. Планируется привлечь квадрокоптер с тепловизором и вертолёт для осмотра лесного массива.

Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, каким правилам следует научить ребёнка перед прогулкой в лесу.

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