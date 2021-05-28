Спасатель рассказал о правилах безопасности при прогулках с детьми в лесу
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Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».
«У них обязательно должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон. Лучше, если к нему будут ещё дополнительные аккумуляторы и, естественно, провод, чтобы исключить возможность, что ребёнок окажется с разряженным телефоном», — отметил эксперт.
Второй важный момент — яркая одежда, например светоотражающий жилет. Третье — у ребёнка должно быть с собой не менее литра воды и лёгкий перекус. Также ребёнок обязательно должен иметь при себе свисток.
В случае нештатной ситуации ребёнок должен знать, куда звонить: родителям и в службу 112. Также он должен оставаться на месте, тогда его можно будет гарантированно найти в первые часы.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.