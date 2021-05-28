Спасатель рассказал о правилах безопасности при прогулках с детьми в лесу

Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов рассказал, каким правилам следует научить ребёнка перед прогулкой в лесу.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«У них обязательно должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон. Лучше, если к нему будут ещё дополнительные аккумуляторы и, естественно, провод, чтобы исключить возможность, что ребёнок окажется с разряженным телефоном», — отметил эксперт.

Второй важный момент — яркая одежда, например светоотражающий жилет. Третье — у ребёнка должно быть с собой не менее литра воды и лёгкий перекус. Также ребёнок обязательно должен иметь при себе свисток.

В случае нештатной ситуации ребёнок должен знать, куда звонить: родителям и в службу 112. Также он должен оставаться на месте, тогда его можно будет гарантированно найти в первые часы.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.