Власти Забайкалья назвали сумму ущерба от паводка подтопленным домам
В общей сложности подтопления объектов дорожно-транспортного назначения были зафиксированы в 11 районах, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает вице-премьер в своём Telegram-канале.
По словам Гурулёва, больше всего пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский.
Согласно последним данным, ситуация с паводками стабилизируется.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае паводок нарушил сообщение с 14 населёнными пунктами.