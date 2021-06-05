Власти Забайкалья назвали сумму ущерба от паводка подтопленным домам

Вице-премьер Забайкальского края Андрей Гурулёв оценил ущерб, который паводок нанёс подтопленным домам, в 7,5 млн рублей.

В общей сложности подтопления объектов дорожно-транспортного назначения были зафиксированы в 11 районах, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает вице-премьер в своём Telegram-канале.

По словам Гурулёва, больше всего пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский.

Согласно последним данным, ситуация с паводками стабилизируется.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае паводок нарушил сообщение с 14 населёнными пунктами.