В Красноярском крае паводок нарушил сообщение с 14 населёнными пунктами

В Красноярском крае в результате паводка нарушено сообщение с 14 населёнными пунктами в нескольких районах. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Пожарные, спасатели, волонтёры оказывают всестороннюю помощь жителям 14 населённых пунктов в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах, отрезанных водой от Большой земли», — цитирует сообщение Интерфакс.

По данным ведомства, в указанных населённых пунктах дежурят спасатели и полиция. В случае необходимости жителям доставляются дополнительные лекарства.

Также отмечается, что в Шушенском районе для вывода воды из подтопленных дачных участков с помощью тяжёлой техники прорыли канавы и установили дренажные траншеи.

Всего для ликвидации последствий паводка в регионе ежесуточно задействуют более 120 человек, 50 единиц техники и плавсредства.

Ранее в МЧС Красноярского края заявили, что подъём реки Тубы грозит размывом дамбы и подтоплением посёлка Усть-Шушь.