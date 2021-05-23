В Красноярском крае заявили об угрозе размыва дамбы
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«В связи с подъёмом уровня воды в реке Тубе возникла угроза размыва заградительной дамбы с последующим подтоплением населённого пункта Усть-Шушь», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В МЧС уточнили, что 19 жителей посёлка, в том числе семь детей, переместились к родственникам, а семь отказались. В настоящее время уровень воды в реке Тубе снижается.
Всего на месте событий задействованы 140 человек и 61 единица техники.
Ранее на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков.