В Красноярском крае заявили об угрозе размыва дамбы

В МЧС Красноярского края заявили, что подъём реки Тубы грозит размывом дамбы и подтоплением посёлка Усть-Шушь.

«В связи с подъёмом уровня воды в реке Тубе возникла угроза размыва заградительной дамбы с последующим подтоплением населённого пункта Усть-Шушь», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В МЧС уточнили, что 19 жителей посёлка, в том числе семь детей, переместились к родственникам, а семь отказались. В настоящее время уровень воды в реке Тубе снижается.

Всего на месте событий задействованы 140 человек и 61 единица техники.

Ранее на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков.