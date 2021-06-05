Путин обозначил сроки свободного выезда россиян за границу

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал примерные сроки и условия свободного выезда граждан России за границу.
Путин обозначил сроки свободного выезда россиян за границу
  • Reuters

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения России», — цитирует ТАСС слова Путина.

Он также отметил, что только после достижения такого показателя, «можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны».

Ранее Совет Евросоюза расширил список третьих стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

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