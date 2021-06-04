В Госдуме прокомментировали изменение условий ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал изменение условий ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет, согласно которым при назначении господдержки будет учитываться как среднедушевой доход, так и наличие в собственности недвижимости, транспорта, банковских вкладов.

«Они решили считать доход домохозяйства: то есть, к примеру, числится одна мама, получает 30 тыс. рублей, а в семье два-три ребёнка, муж не работает, но при этом в семье две-три квартиры, загородный дом, счёт в банке, несколько машин», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, возникает вопрос, как они тогда приходят за пособиями.

«Получается, что в общий котёл эти деньги не скидываются. Ведь откуда берутся пособия? Из бюджета», — добавил Вострецов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.