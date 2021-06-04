Юрист рассказала, на какие объекты гаражная амнистия не распространяется

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Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Мария Балдина рассказала, на какие объекты гаражная амнистия не распространяется.
Юрист рассказала, на какие объекты гаражная амнистия не распространяется
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она заявила, что это самовольно возведённые гаражи, подлежащие сносу, и подземные машиноместа при многоэтажках и офисных комплексах.

Эксперт также отметила, что в регионах ряду категорий населения при регистрации гаражей могут предоставить льготы.

«Для инвалидов услуга будет бесплатна. Обратите внимание, что в статье 407 Налогового кодекса РФ указаны все категории, которые имеют право на льготу по налогу на недвижимость. И основная часть льготников — это люди, которые получают пенсию любого вида», — уточнила Балдина.

Кроме того, по её словам, появится возможность получить субсидии на понесённые затраты.

«Региональные власти и муниципалитеты будут уполномочены обеспечивать выполнение кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под гаражную амнистию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на людей», — заключила она.

Ранее в Росреестре рассказали подробности закона о гаражной амнистии.

Также газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала.

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