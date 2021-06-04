Юрист рассказал подробности гаражной амнистии

Управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал подробности гаражной амнистии.

В беседе с Life.ru он заявил, что граждане смогут узаконить свои гаражи, что позволит им в дальнейшем свободно распоряжаться своей собственностью.

«Нынешний проект легализации подойдёт далеко не всем людям, чьи права не были зарегистрированы. Гаражная амнистия коснётся только тех объектов, участки для которых выделялись надлежащим образом какими-либо организациями (заводами, муниципалитетами, воинскими частями и так далее)», — уточнил эксперт.

По его словам, основные условия для упрощённого оформления документов следующие: здание гаража на участке имеет признаки объекта капитального строительства и сооружено не позже 2004 года включительно.

Как добавил Гавришев, на объекты, построенные позднее, амнистия не распространяется.

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