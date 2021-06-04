В АТОР прокомментировали ситуацию с Европой

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Европой.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что строить точные прогнозы очень сложно, тем более что это двусторонний вопрос. Тем не менее, отметил эксперт, возобновление выдачи виз или их продление Италией, Испанией и Францией говорит о том, что в какой-то перспективе эти страны будут открываться для россиян.

«Открытие границ напрямую зависит от эпидобстановки. Раньше критерием для Европы был показатель в 25 заболевших COVID-19 человек на 100 тыс. населения за 14 дней, сейчас он увеличился до 75. Чтобы приехать в Россию, у страны должен быть показатель не выше 40 новых случаев на 100 тыс. населения», — сказал Горин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с полётами на курорты Египта.