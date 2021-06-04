В АТОР прокомментировали ситуацию с Европой

Короткая ссылка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Европой.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Европой
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что строить точные прогнозы очень сложно, тем более что это двусторонний вопрос. Тем не менее, отметил эксперт, возобновление выдачи виз или их продление Италией, Испанией и Францией говорит о том, что в какой-то перспективе эти страны будут открываться для россиян.

«Открытие границ напрямую зависит от эпидобстановки. Раньше критерием для Европы был показатель в 25 заболевших COVID-19 человек на 100 тыс. населения за 14 дней, сейчас он увеличился до 75. Чтобы приехать в Россию, у страны должен быть показатель не выше 40 новых случаев на 100 тыс. населения», — сказал Горин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с полётами на курорты Египта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить