Расчёты беспилотников Балтфлота провели тренировку по ведению разведки
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.
Участники учений совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и произвели разведку местности. Объектом стали замаскированные пункты командования условного противника.
Также проведена корректировка огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения в процессе выполнения боевых стрельб на территории полигона.
Все расчёты уложились в нормативные сроки.
Ранее Newinform сообщил, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.