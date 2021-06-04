Расчёты беспилотников Балтфлота провели тренировку по ведению разведки

Расчёты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию разведывательных постов в позиционном районе.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Участники учений совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и произвели разведку местности. Объектом стали замаскированные пункты командования условного противника.

Также проведена корректировка огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения в процессе выполнения боевых стрельб на территории полигона.

Все расчёты уложились в нормативные сроки.

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