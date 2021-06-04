Расчёты беспилотников Балтфлота провели тренировку по ведению разведки

Короткая ссылка
Расчёты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию разведывательных постов в позиционном районе.
Расчёты беспилотников Балтфлота провели тренировку по ведению разведки
  • © Минобороны

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Участники учений совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и произвели разведку местности. Объектом стали замаскированные пункты командования условного противника.

Также проведена корректировка огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения в процессе выполнения боевых стрельб на территории полигона.

Все расчёты уложились в нормативные сроки.

Ранее Newinform сообщил, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить