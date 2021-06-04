Проект по программе реновации в районе Богородское получил международную премию UDAD Awards
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Такая высокая оценка со стороны профессионального сообщества говорит о том, что принципы, заложенные в московской программе реновации жилья, в полной мере отвечают мировым стандартам устойчивого развития и формирования комфортной среды», — заявил заммэра Андрей Бочкарёв.
Площадь проектируемой территории достигает 41,62 га. Внутридворовые и общественные пространства будут разделены. Запланировано строительство детсада, школы и ФОК с бассейном. Придомовую территорию озеленят.
Ранее, как передавала НСН, 90 домов передано под заселение в рамках программы реновации в столице.