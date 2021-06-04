Проект по программе реновации в районе Богородское получил международную премию UDAD Awards

Проект планировки территории микрорайонов в районе Богородское, разработанный в рамках программы реновации в Москве, получил международную премию Urban Design & Architecture Design Awards. Номинация — «Концепция городского планирования».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Такая высокая оценка со стороны профессионального сообщества говорит о том, что принципы, заложенные в московской программе реновации жилья, в полной мере отвечают мировым стандартам устойчивого развития и формирования комфортной среды», — заявил заммэра Андрей Бочкарёв.

Площадь проектируемой территории достигает 41,62 га. Внутридворовые и общественные пространства будут разделены. Запланировано строительство детсада, школы и ФОК с бассейном. Придомовую территорию озеленят.

Ранее, как передавала НСН, 90 домов передано под заселение в рамках программы реновации в столице.