В приложении «Моя Москва» появился городской благотворительный сервис

В мобильном приложении «Моя Москва» появился городской благотворительный сервис.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тыс. переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Сервис доступен в версиях приложения для ОС iOS и Android — в разделе «Мои платежи». Все программы фондов делятся на категории.

Фонды, принимающие участие в проекте, представляют ежеквартальные отчёты о расходовании полученных средств на сайте «Душевная Москва».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о фотоконкурсе «Город неравнодушных. Призвание».