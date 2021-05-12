В Москве стартовал приём заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание»

В Москве открыли приём заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание».

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Принять участие могут люди, посвятившие себя благотворительности и работе в некоммерческих организациях. Заявки принимаются до 23 мая.

Лауреатов определят в ходе экспертного и зрительского голосований.

Среди номинаций — «Экология», «Спорт», «Поддержка семейных ценностей», «Развитие городской среды», «Патриотическое воспитание», «Культурно-досуговое просвещение», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Работа с молодёжью», «Здоровый и активный образ жизни».

В 2020 году сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о победителях конкурса грантов мэра для НКО.