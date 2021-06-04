Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Он отметил, что в России «ситуация лучше, чем во многих других странах мира».

«Тем не менее пандемия не закончилась, и мы должны проявлять осторожность», — заявил президент.

«К сожалению, сообщил Путин, — многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснётся, пренебрегают требованиями, которые призывают нас соблюдать врачи».

«Но сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге позволяет нам проводить такие мероприятия без особого риска распространения инфекции», — добавил он.

Согласно данным на 4 июня, в России в течение суток зафиксировали 8947 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 достигло 5 108 129.