Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС США над Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в заявлении.

После разворота американского военного самолёта от границы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения стратегического бомбардировщика США над Балтийским морем.