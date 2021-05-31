Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения стратегического бомбардировщика США В-52Н над Балтийским морем вблизи границ России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России (входит в Минобороны России).

Отмечается, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что российский лётчик идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 второй день подряд был поднят для сопровождения самолёта Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.