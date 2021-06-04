В Ростовской области построят ещё один ветропарк

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В Ростовской области появится ещё один ветропарк стоимостью 10 млрд рублей. Соглашение заключено на ПМЭФ.
В Ростовской области построят ещё один ветропарк
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Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Проект новой ветроэлектростанции (ВЭС) подготовит немецкий холдинг SoWiTec.

Всего до 2024 года в регионе возведут семь ветропарков общей мощностью 700 МВт.

В 2021 году в строительство ветропарков инвестируют 20 млрд рублей. Одна из ветроэлектростанций, Азовская (мощность — 90 МВт), начала работать 1 мая.

Как ранее сообщала НСН, ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности.

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