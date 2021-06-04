В Ростовской области построят ещё один ветропарк
- © donland.ru
Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Проект новой ветроэлектростанции (ВЭС) подготовит немецкий холдинг SoWiTec.
Всего до 2024 года в регионе возведут семь ветропарков общей мощностью 700 МВт.
В 2021 году в строительство ветропарков инвестируют 20 млрд рублей. Одна из ветроэлектростанций, Азовская (мощность — 90 МВт), начала работать 1 мая.
Как ранее сообщала НСН, ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности.