В Ростовской области построят ещё один ветропарк

В Ростовской области появится ещё один ветропарк стоимостью 10 млрд рублей. Соглашение заключено на ПМЭФ.

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Проект новой ветроэлектростанции (ВЭС) подготовит немецкий холдинг SoWiTec.

Всего до 2024 года в регионе возведут семь ветропарков общей мощностью 700 МВт.

В 2021 году в строительство ветропарков инвестируют 20 млрд рублей. Одна из ветроэлектростанций, Азовская (мощность — 90 МВт), начала работать 1 мая.

Как ранее сообщала НСН, ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности.