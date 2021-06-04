Подмосковье и АНО «Россия — страна возможностей» договорились о сотрудничестве

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве.
Подмосковье и АНО «Россия — страна возможностей» договорились о сотрудничестве
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

«Задача, которая поставлена перед нашей платформой, — это содействие социальным лифтам, в первую очередь для молодёжи. В наших проектах уже очень много жителей Подмосковья — около 240 тыс. человек. Почти тысяча из них стали победителями самых разных наших проектов. Мы хотим, чтобы ещё больше ребят получили новые возможности», — заявил Комиссаров.

По его словам, за три года участниками конкурса «Лидеры России» стали 38 тыс. жителей региона, а 23 вошли в число победителей.

В ближайшем будущем планируется подписать дорожную карту, в которой будет заявлен единый план мероприятий, а также отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы в области.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

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