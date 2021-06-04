Эксперт прокомментировал идею создания «белого интернета» для школьников

Президент Международной академии диджитал-коммуникаций Андрей Яблонских прокомментировал идею создания «белого интернета» для школьников.

«Начнём с того, что у некоторых сервисов есть отдельные приложения для детей, в которых так называемый детский контент. С одной стороны, конечно, прекрасно и здорово, но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что ребёнок берёт телефон необязательно у друга, он берёт смартфон у своей бабушки, на котором всё разрешено», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, речь может идти прежде всего о компьютерах в школе, но и там часто уже заблокировано всё что можно.

Как подчеркнул Яблонских, современные дети хорошо разбираются в технологиях.

Эксперт предложил создавать интересный контент для детей, который позволил бы им узнавать что-то новое, учиться.

Ранее, как сообщало РИА Новости, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что создаётся так называемый белый интернет для школьников, где есть соцсети и мессенджеры, но содержание проверяется.

«Мы не идём по пути запрета — мы идём по пути тех возможностей, которые даёт цифровая образовательная среда», — отметил Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в таком интернете будут размещать фильмы, а также создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.