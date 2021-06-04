Песков рассказал о возвращении Путина в офлайн-режим

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью».

«Вы видите, что он уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Он отметил, что «всё-таки пандемия ещё не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим — насколько возможно 100%-ное возвращение в прежний режим».

«Вы видите, что мы вроде в офлайне, но всё равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин традиционно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономическому развитию страны.