Песков рассказал о возвращении Путина в офлайн-режим

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью».
Песков рассказал о возвращении Путина в офлайн-режим
  • РИА Новости

«Вы видите, что он уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Он отметил, что «всё-таки пандемия ещё не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим — насколько возможно 100%-ное возвращение в прежний режим».

«Вы видите, что мы вроде в офлайне, но всё равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин традиционно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономическому развитию страны.

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