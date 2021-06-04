Путин на ПМЭФ даст оценку экономическому развитию России
- kremlin.ru
«Традиционно Путин даёт оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, даёт оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся», — цитирует РИА Новости Пескова.
Пленарное заседание с участием Путина запланировано на 14:00 мск 4 июня.
Накануне российский лидер на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ, которая проходила в онлайн режиме, заявил, что «России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года». По его словам, российская экономика «выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались».