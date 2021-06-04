Путин на ПМЭФ даст оценку экономическому развитию России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономическому развитию страны.
Путин на ПМЭФ даст оценку экономическому развитию России
  • kremlin.ru

«Традиционно Путин даёт оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, даёт оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся», — цитирует РИА Новости Пескова.

Пленарное заседание с участием Путина запланировано на 14:00 мск 4 июня.

Накануне российский лидер на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ, которая проходила в онлайн режиме, заявил, что «России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года». По его словам, российская экономика «выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались».

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