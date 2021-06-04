Глава «Аэрофлота» оценил ситуацию с полётами на курорты Египта

«Аэрофлот» ждёт в ближайшие дни возобновления полётов на курорты Египта, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах ПМЭФ.

«Заменить, конечно, турецкий рынок довольно сложно. Ожидаем, что Египет откроется в ближайшие дни и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о сроках возобновления рейсов на курорты Египта по итогам инспекционных поездок российских специалистов в страну примет оперативный штаб кабмина.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также прокомментировала в беседе с НСН ситуацию с полётами на курорты Египта.