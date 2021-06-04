В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19

В Татарстане зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике выявлено 21 604 случая заболевания. За сутки выписаны после выздоровления 29 человек. Темп прироста составляет 1,1%. В Роспотребнадзоре назвали ситуацию стабильной.

«Нас волнует, что ситуация не меняется последние два месяца, в апреле — мае мы стоим на количестве в 33—34 случая. И это будет продолжаться какое-то время, так как среди нас ещё много непривитых лиц», — сообщила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Число вакцинированных в республике достигло 385 106, из них 270 тыс. завершили цикл вакцинации.

Врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.