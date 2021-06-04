МЧС предложило обучать в школах и вузах правилам действий при пожаре

Короткая ссылка
В образовательных учреждениях необходимо ввести обязательное обучение правилам пожарной безопасности, заявил статс-секретарь замглавы МЧС России Алексей Серко.
МЧС предложило обучать в школах и вузах правилам действий при пожаре
  • РИА Новости

«Мы развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях внесли обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

В МЧС добавили, что студентов также следует обучать оказанию первой помощи.

Ранее три человека пострадали в результате пожара в строящемся корпусе школы в Петропавловске-Камчатском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить