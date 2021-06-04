МЧС предложило обучать в школах и вузах правилам действий при пожаре

В образовательных учреждениях необходимо ввести обязательное обучение правилам пожарной безопасности, заявил статс-секретарь замглавы МЧС России Алексей Серко.

«Мы развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях внесли обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

В МЧС добавили, что студентов также следует обучать оказанию первой помощи.

Ранее три человека пострадали в результате пожара в строящемся корпусе школы в Петропавловске-Камчатском.