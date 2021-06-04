Суд добавил почти 10 лет к двум пожизненным срокам «ангарского маньяка»

Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии бывшего милиционера, «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который ранее получил два пожизненных срока за 81 убийство.

Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Иркутской области.

«4 июня приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учётом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. С учётом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дополнительный срок ему назначили за два убийства, которые он совершил в 1995 году и в которых он сознался в 2020 году.

10 декабря 2018 года суд приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», ко второму пожизненному сроку по новому уголовному делу об убийствах 59 женщин.

В январе 2015 года он был приговорён к первому сроку за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений ещё двум.