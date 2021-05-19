Суд 26 мая начнёт рассмотрение нового дела «ангарского маньяка»

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Ангарский городской суд 26 мая начнёт рассматривать новое уголовное дело в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова, его обвиняют ещё в одном убийстве.
Суд 26 мая начнёт рассмотрение нового дела «ангарского маньяка»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Ангарский городской суд поступило уголовное дело в отношении Попкова М. Он обвиняется в убийстве. Судебное заседание назначено на 26 мая», — сообщили в пресс-службе.

В суде рассказали, что предметом рассмотрения уголовного дела является одно убийство. Судебные заседания будут закрытыми.

10 декабря 2018 года суд приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», ко второму пожизненному сроку по новому уголовному делу об убийствах 59 женщин. 

В январе 2015 года он был приговорён к первому сроку за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений ещё двум.

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