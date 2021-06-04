В московских вузах начнут проводить вакцинацию от коронавируса

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских вузах будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
В московских вузах начнут проводить вакцинацию от коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей... Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но ещё не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам», — рассказала вице-мэр.

По её словам, из 100 образовательных учреждений, которым направили данное предложение, пока откликнулось 21. В данном списке есть, например, МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГИМО.

Уточняется, что прививки уже начали делать в Государственном университете управления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется вводить дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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