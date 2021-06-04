Прокуратура начала проверку по факту обнаружения тела ребёнка в Москве

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В Москве начали проверку по факту обнаружения тела малолетнего ребёнка под окнами дома на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Прокуратура начала проверку по факту обнаружения тела ребёнка в Москве
  • РИА Новости

«Прокуратура г. Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением тела малолетнего 2017 года рождения под окнами многоэтажного дома на северо-востоке столицы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, вечером 3 июня под окнами многоэтажного жилого дома на Студёном проезде в Москве обнаружено тело малолетнего ребёнка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Как уточняется, на момент происшествия родители находились в квартире.

В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка.

Ранее в Следственном комитете по Московской области заявили, что тела четырёх человек, двое из которых дети, были обнаружены в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щёлкове.

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