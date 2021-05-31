В подмосковном Щёлкове обнаружили тела четырёх человек

В Следственном комитете по Московской области заявили, что тела четырёх человек, двое из которых дети, были обнаружены в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щёлкове.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. По данному факту следователем следственного отдела по городу Щёлково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

В сообщении ведомства уточняется, что 30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в Щёлкове тел четырёх человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

«Установлено, что квартира, в которой обнаружены тела, расположена на десятом этаже, входная дверь — металлическая и закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание», — уточнили в СК.

В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.

Ранее сообщалось, что в гостинице в Одинцовском округе Подмосковья обнаружили труп женщины.