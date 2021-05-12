По факту обнаружения тела женщины в гостинице в Одинцове возбуждено дело

В гостинице в Одинцовском округе Подмосковья обнаружен труп женщины. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд» со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

«По данным следствия, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в области лица и шеи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Ведётся следствие, назначены экспертизы.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области задержана супружеская пара по подозрению в убийстве 17-летней давности.