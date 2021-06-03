Эксперт призвал не отдавать детей в школу с шести лет

Экономист, многодетный отец Никита Кричевский призвал не отдавать детей в школу с шести лет.

«Шестилеток нельзя отдавать в первый класс ни в коем случае. Послушайте старика-профессора, отца шестерых детей, четверо из которых — мальчики», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это негативно отражается на детской психике. Как пояснил эксперт, между детьми шести и семи лет огромная разница.

«У меня первый сын, ему сейчас 33-й год, умнейший парень, он в шесть лет знал программу третьего класса. И мы его отправили в шесть лет в первый класс. Так у него были сплошные конфликты», — отметил Кричевский.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.