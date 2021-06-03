Ростуризм прогнозирует восстановление внутреннего туризма в 2022 году

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Ростуризм прогнозирует восстановление внутреннего туризма в начале 2022 года, сообщила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства Зарина Догузова.
Ростуризм прогнозирует восстановление внутреннего туризма в 2022 году
  • Pixabay

«Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года. По динамике восстановления отрасли мы с прошлого года в лидерах среди всех стран», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился инвестировать более 1 млрд рублей в разработку туристических территориальных проектов.

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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