Ростуризм прогнозирует восстановление внутреннего туризма в 2022 году

Ростуризм прогнозирует восстановление внутреннего туризма в начале 2022 года, сообщила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года. По динамике восстановления отрасли мы с прошлого года в лидерах среди всех стран», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился инвестировать более 1 млрд рублей в разработку туристических территориальных проектов.

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.