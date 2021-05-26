Более 1 млрд рублей направят на туристические территориальные проекты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился инвестировать более 1 млрд рублей в разработку туристических территориальных проектов.
Более 1 млрд рублей направят на туристические территориальные проекты
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба правительства, работа ведётся в рамках нового нацпроекта по туризму.

«Более 1 млрд рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории: полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планы получили название туристических территориальных проектов. 

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что объехал туристические места на Камчатке, намечен план по увеличению турпотока.

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