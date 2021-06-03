Более 40 тысяч многодетных семей в Новосибирской области получили семейный капитал

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Более 40 тыс. многодетных семей в Новосибирской области получили региональный семейный капитал.
Более 40 тысяч многодетных семей в Новосибирской области получили семейный капитал
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Данная мера поддержки действует на территории Новосибирской области с 2012 года. С 2019 года её включили в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — заявили в пресс-службе.

К настоящему времени сертификат получили 40 149 многодетных семей, из них 27 690 распорядились средствами.

Выплату можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля или сельхозтехники. Также можно оплатить обучение для ребёнка или сформировать накопительную часть трудовой пенсии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.

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