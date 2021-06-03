В Ленобласти прошли учения с участием более 200 разведчиков ЗВО

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области прошли учения с участием разведчиков Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

Об этом сообщает Nation News.

Более 200 военнослужащих были подняты по учебной тревоге. Разведчики совершили 50-километровый марш, после чего выполнили нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций, организации охраны и обороны занимаемого района, ведению наземной и воздушной разведки.

Также отработаны навыки по установке минно-взрывных заграждений, организации засад и скрытному передвижению.

К учению привлекли более 200 военнослужащих и около 30 единиц спецтехники.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.