В Ленобласти прошли учения с участием более 200 разведчиков ЗВО
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Об этом сообщает Nation News.
Более 200 военнослужащих были подняты по учебной тревоге. Разведчики совершили 50-километровый марш, после чего выполнили нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций, организации охраны и обороны занимаемого района, ведению наземной и воздушной разведки.
Также отработаны навыки по установке минно-взрывных заграждений, организации засад и скрытному передвижению.
К учению привлекли более 200 военнослужащих и около 30 единиц спецтехники.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.