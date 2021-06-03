В Ленобласти прошли учения с участием более 200 разведчиков ЗВО

Короткая ссылка
На полигоне Кирилловский в Ленинградской области прошли учения с участием разведчиков Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа.
В Ленобласти прошли учения с участием более 200 разведчиков ЗВО
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом сообщает Nation News.

Более 200 военнослужащих были подняты по учебной тревоге. Разведчики совершили 50-километровый марш, после чего выполнили нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций, организации охраны и обороны занимаемого района, ведению наземной и воздушной разведки.

Также отработаны навыки по установке минно-взрывных заграждений, организации засад и скрытному передвижению.

К учению привлекли более 200 военнослужащих и около 30 единиц спецтехники.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить