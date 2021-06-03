Под Смоленском начали проверку из-за найденного захоронения времён войны

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В Смоленской области начата доследственная проверка по факту обнаружения детского захоронения времён Великой Отечественной войны, сообщили в региональном главке СК России.
Под Смоленском начали проверку из-за найденного захоронения времён войны
  • РИА Новости

«Организована доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что на дачном участке в Ярцевском районе во время работ по подведению воды обнаружены останки 27 человек времён Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе.

Как передаёт РИА Новости, в захоронении обнаружена в основном детская обувь.

В мае в окрестностях деревни Новгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны.

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