Под Смоленском начали проверку из-за найденного захоронения времён войны

В Смоленской области начата доследственная проверка по факту обнаружения детского захоронения времён Великой Отечественной войны, сообщили в региональном главке СК России.

«Организована доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что на дачном участке в Ярцевском районе во время работ по подведению воды обнаружены останки 27 человек времён Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе.

Как передаёт РИА Новости, в захоронении обнаружена в основном детская обувь.

В мае в окрестностях деревни Новгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны.