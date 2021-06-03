Решетников оценил ситуацию с курсом рубля

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Министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума оценил ситуацию с курсом рубля.
Решетников оценил ситуацию с курсом рубля
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Сейчас мы видим, что недельные темпы инфляции замедлились. У нас в мае инфляция в диапазоне 0,10—0,15% в неделю, тогда как в январе — апреле была стабильно по 0,2%», — цитирует РИА Новости Решетникова.

Он сообщил, что «с началом летнего сезона начнут действовать дополнительные сдерживающие факторы, такие как плодоовощная продукция».

Министр добавил, что «курс, хотя он сейчас и слабее фундаментальных значений, но тем не менее стабилизировался — это также окажет положительное влияние на инфляцию».

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс евро в ходе торгов впервые с начала апреля опустился ниже 89 рублей.

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