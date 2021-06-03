Экономист рассказал о влияющих на курс евро причинах

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Анастасия Румянцева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс евро в ходе торгов впервые с начала апреля опустился ниже 89 рублей.
Экономист рассказал о влияющих на курс евро причинах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Масленников отметил, что на курс влияет прежде всего ситуация с ценами на нефть. 

«Вот этот вот фактор достаточно серьёзный с точки зрения непосредственного влияния на курсовые колебания сейчас. Плюс, конечно же, снижается некая геополитическая напряжённость, потому что всё-таки рынки настроены на то, что 16 июня произойдёт встреча двух президентов (России и США. — RT) и они начнут решать те вопросы, которые необходимы для того, чтобы несколько снизить уровень конфронтации... Рынки всегда очень гибко реагируют на снижение геополитической напряжённости. Потому что в курсе рубля доля рисков и санкционных, и связанных с внешнеполитическими осложнениями — до 10%... Нефть и некоторое ослабление напряжённости дают такие курсовые эффекты», — пояснил специалист.

В ходе торгов 3 июня курс евро упал на 39 копеек — до 88,94 рубля.

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